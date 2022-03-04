4 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В соцсетях обсуждают очередные санкции: «Ударили по здравому смыслу».

Наталья Павлова, , 14:56 — REGNUM Апофеозом санкционного «беспредела» стало сообщение от «Международной федерации кошек», которая присоединилась к санкциям против России. Сообщалось, что с 1 марта до 31 мая российским владельцам котов и кошек запрещено участие в международных выставках.

Матроскин зол Цитата из м/ф «Возвращение в Простоквашино». 2018. Россия

«С 1 марта 2022 года ни одна кошка, выведенная в России, не может быть ввезена и зарегистрирована в любой родословной книге Международной федерации кошек за пределами России. Ни одна кошка, принадлежащая владельцам, проживающим в России, не может быть представлена на любой выставке FIFe за пределами России», — сообщает организация.

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При этом организация оставила за собой право пересмотреть введённые ограничения по мере необходимости.

В соцсетях нет предела удивлению от очередных санкций в отношении России: комментарии полны иронии и сарказма.

«Параолимпиаду для российских спортсменов отменили — а тут котики… Ждём санкций на собачек, которых иные ещё совсем недавно вывозили на заграничные выставки на частых самолётах!» — усмехается Андрей.

Выставка кошек Heikki Siltala

«Кто обидит котика, тому счастья не видать», — написал автор под ником NNN.

«Моей кошке всё равно, выезжать с родины не собирается», — иронизирует Наталья Н.

«Кошки нисколько не расстроились», — поддержала Светлана Л.

«Ударили по самому больному — по здравому смыслу», — считает DrF.

«Они уже не знают, что придумать, ввиду своего бессилия», — прокомментировала Ирина С.

«Кошки оказались в почётном списке под санкциями», — отозвалась Людмила И.

«Котики от этого хуже не стали. У них главные документы — усы, лапы и хвост», — добавила Наталья Б.

«И смех, и грех», — констатирует Ирина В.

«Наши котики самые котиковые в мире. Никто наших котиков не перекотит», — убежден автор под ником RF.

«Потому что в России даже кошки лучшие в мире!» — уверяет Надежда.

«Да уж! Вот где удар так удар», — написала Ирина Б.

«Всё, Барсик, разбирай чемодан. Мы никуда не едем», — дополнила Маша М.

Среди массы сообщений про кошек встречаются и смехотворные высказывания о санкциях в отношении птиц, деревьев, направления ветра…

«Моим черепахам обидно, опять все плюшки котам», — высказался С. Б.

«Как будет проходить эмиграция птиц из России в Европу?» — вопрошает Виталий П.

Нас и здесь не плохо кормят! Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая». Реж. Валентин Караваев, Александр Давыдов. СССР. 1984

«А как же тараканы?» — интересуется Полина.

«Пусть запретят ввоз в Россию колорадского жука — спасибо скажем», — пишет Марина П.

«У меня сосед кроликов разводит, теперь переживает», — высказался Евгений Г.

«Скоро запретят солнцу светить в нашу сторону», — предполагает Т. Н.

«И деревья под санкциями. Под европейские санкции попал уникальный литературный символ России — Тургеневский дуб. Его исключили из конкурса «Европейское дерево», — удивлена Людмила Б.

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В Русском фелинологическом обществе заверили, что международная ситуация на работе системы РСА не отразилась. Как отмечает пресс-служба общества, заводчики продолжают получать всё необходимое для племенной деятельности.

«Для нас всегда были в приоритете национальные фелинологические интересы, и поэтому международные события не оказывают никакого влияния на работу нашей организации и деятельность наших питомников. В настоящий момент мы продолжаем готовиться к 24-й выставке породистых кошек системы PCA 23−24 апреля и 4-й выставке кошек экосистемы РФО 13−14 мая», — говорится в сообщении.

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