Москва, , 11:23 — REGNUM За последние сутки в Москве с коронавирусной инфекцией доставили в больницы 426 пациентов. Об этом 4 марта сообщили в столичном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В штабе напомнили, что именно по уровню госпитализаций специалисты оценивают эпидемиологическую ситуацию в городе из-за распространения штамма «Омикрон». В настоящее время на ИВЛ находятся 280 москвичей.

«В городе выздоровели ещё 3638 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 501 129», — рассказали в штабе.

За сутки выявили 2463 новых заражения, скончались 79 пациентов.