Самара, , 11:23 — REGNUM Проектирование новых систем водоснабжения намерены начать в текущем году в Самарской области. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Водоканал Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что в 2022 году в регионе запланирован большой объем работ в рамках федерального проекта «Чистая вода». Так, работы планируют вести на 13 объектах водоснабжения. Ввести в эксплуатацию намерены семь сооружений: сети и насосно-фильтровальные станции. Качественная питьевая вода может прийти в Большеглушицкий, Кошкинский, Красноармейский, Безенчукский и Нефтегорский районы. Все объекты обеспечены бюджетным финансированием в размере 1,5 млрд рублей.

Отмечается, что в итоге доля городского населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, может достигнуть 88,7%.

«Необходимо тщательно контролировать ход работ. Сейчас нужно проанализировать госконтракты, чтобы понять, какую долю составляют поставки импортных комплектующих и своевременно найти альтернативу. Уверен, что многие подрядные организации сами справятся с этим, но мы должны ситуацию понимать и в случае необходимости помочь. Главная задача остается неизменной: выполнить работы качественно и в срок», — приводит пресс-служба слова вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Отмечается, что в 2022 году в регионе планируют начать проектирование новых систем водоснабжения в Пестравском районе, Новокуйбышевске и Чапаевске. Уже получено положительное заключение госэкспертизы на возведение в Самаре двух водоводов в районе улиц Горная и Клиническая. Заявки на бюджетное финансирование новых проектов планируют направить в Минстрой России.