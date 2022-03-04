Москва, 4 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Важно соблюдать правила обработки рыбы и рыбной продукции для снижения рисков заболевания паразитозами, сообщили 4 марта в пресс-службе Роспотребнадзора.

ИА REGNUM Рыба

Любителям рыбы следует помнить, что рыба и рыбная продукция могут быть заражены паразитами. Самыми распространенными из них являются описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы, анизакидозы.

Заражение этими паразитами может привести к необратимым осложнениям, приводящими к инвалидности и даже к летальному исходу.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор объяснил, как следует выбирать качественные рыбные консервы.

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