* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 4 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. За последние несколько дней в Афганистане были изъяты сотни единиц стрелкового и другого оружия, десятки автомобилей, принадлежавших предыдущему правительству, боеприпасы и другие незаконные предметы, а также арестованы несколько разыскиваемых лиц и профессиональных преступников. Об этом сообщил пресс-секретарь «Талибана"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид, ссылаясь на «операцию по зачистке» в Кабуле и близлежащих провинциях.

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

На фоне продолжающихся масштабных обысков он также выступил с заявлением, в котором призвал афганский народ добровольно сдать оружие и имущество бывшего правительства силам безопасности, сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

Пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также призвал афганский народ оперативно сотрудничать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если у них есть информация о ворах, похитителях или других преступных элементах.

С приближением весны совместная операция министерства обороны, министерства внутренних дел и разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была начата на прошлой неделе под командованием муллы Мохаммада Фазиля Мазлума, заместителя министра обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что операция направлена на «арест и убийство воров, похитителей и других преступников».