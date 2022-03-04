Ростов-на-Дону, , 11:21 — REGNUM В Ростове-на-Дону перед судом предстанет телефонный мошенник, похитивший сбережения у двух пожилых женщин. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Мошенник Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР

Следователи полагают, что 20-летний ростовчанин вместе с подельником в 2021 году похитили у двух пенсионерок более 300 тыс. рублей. Злоумышленники звонили потерпевшим по телефону и обманом выманивали у пожилых женщин деньги.

Уголовное дело в отношении одного из телефонных аферистов рассмотрит Советский районный суд Ростова-на-Дону.