Мадрид, 4 марта 2022, 11:21 — REGNUM В настоящее время «нет никаких признаков опасности» для испанцев, проживающих на территории России. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает агентство EFE.
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По его словам, испанцам в России нет необходимости покидать страну после начала спецоперации РФ в защиту ДНР и ЛНР.
Альбарес отметил, что рекомендация покинуть Россию, выпущенная испанским МИДом ранее, была адресована испанцам, находящимся в стране в течение короткого периода времени, с целью туризма или бизнеса, поскольку воздушное пространство Испании и Европы будет закрыто для российских рейсов.
Министр пожелал спокойствия испанцам, которые постоянно проживают в России.