Мадрид, 4 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В настоящее время «нет никаких признаков опасности» для испанцев, проживающих на территории России. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает агентство EFE.

Exteriores.gob.es Хосе Мануэль Альбарес

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

По его словам, испанцам в России нет необходимости покидать страну после начала спецоперации РФ в защиту ДНР и ЛНР.

Альбарес отметил, что рекомендация покинуть Россию, выпущенная испанским МИДом ранее, была адресована испанцам, находящимся в стране в течение короткого периода времени, с целью туризма или бизнеса, поскольку воздушное пространство Испании и Европы будет закрыто для российских рейсов.

Министр пожелал спокойствия испанцам, которые постоянно проживают в России.