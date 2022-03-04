Пермь, , 11:20 — REGNUM В Перми определён подрядчик по ремонту фасада взнаменитом Доме ученых. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дом учёных Permkrai.ru

Исполнителем контракта станетООО «ПермСтройМет+». Компании предстоит восстановить исторический облик объекта культурного наследия.

До конца 2022 года подрядчик должен восстановить фасад здания, а также архитектурные элементы по периметру в виде лепнин, гирлянд, украшавших дом по верхнему периметру. Работы начнутся в апреле.

Стоит отметить, о Доме ученых снимается документальный фильм. Ожидается, что премьера ленты состоится осенью 2023 года и будет приурочена 300-летию Перми.

Дом научных работников (Дом ученых) принят под охрану государства 20 мая 1993 года как памятник архитектуры и градостроительства регионального значения. Жилой дом научных работников является самым крупным пятиэтажным строением в верхней части Комсомольского проспекта. Габариты здания внушительные: 126 метров — длина и 15 метров — ширина. Распоряжение о строительстве дома было принято еще в конце 1940-х годов. Таких домов было единицы, а на его проекте стояла личная подпись Иосифа Сталина.