Пекин, , 11:20 — REGNUM Параолимпийская сборная России в полном составе покинет Пекин 6 марта. Об этом 4 марта сообщил исполняющий обязанности главы Параолимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Эмблема Параолимпийских игр Geograph.org.uk

«Сборная России в полном составе покинет столицу Параолимпийских игр 6 марта рейсом «Аэрофлота», — цитирует Рожкова ТАСС.

Напомним, 3 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил об отстранении российских и белорусских спортсменов от Параолимпиады в связи с проведением Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в ПКР заявили, что не смогут оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение о недопуске сборной России на Параолимпиаду.

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