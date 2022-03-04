Сургут, Югра, 4 марта, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Аэропорт Сургута 4 марта пережил очередную атаку лжеминёров, пятую за неделю. Об этом сообщает «Сургутинформ-ТВ».

alexandergroshev Аэропорт Сургута

Сообщение о якобы минировании поступило в воздушную гавань примерно в 8:30 (6:30 мск).

Спецслужбы обследовали здание воздушной гавани. Взрывные устройства и взрывчатые вещества не обнаружены.

Отмечается, что на расписании самолётов эвакуация людей не повлияла, и аэропорт работает в штатном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта районные суды Санкт-Петербурга в очередной раз получили электронные письма с предупреждением об угрозе взрыва и требованием остановить специальную военную операцию России на территории Украины.