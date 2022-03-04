Магас, , 11:19 — REGNUM В Ингушетии объявят голосование за проекты благоустройства общественных территорий, на которые будут выделены денежные средства из федерального бюджета в 2023 году. Старт голосованию будет дан 15 апреля. В течение полутора месяцев жителям республики предстоит выбрать 22 общественные территории, сообщили 4 марта в пресс-службе правительства региона.

Благоустройство Volgograd.ru

«В 2023 году в рамках федерального проекта планируется благоустроить 22 общественные территории на общую сумму 136,639 млн рублей», — говорится в сообщении.

Голосование будет проходит в режиме онлайн на единой платформе Минстроя России. Как напомнили в правительстве, в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» в Ингушетии также будут приведены в порядок 22 общественные территории. Сумма средств, выделенных на эти цели, составит 135 млн рублей.

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