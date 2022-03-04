Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, 4 марта, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В посёлке Красное-на-Волге Костромской области отказались проводить традиционные масленичные гуляния. Об этом на личной странице в социальных сетях сообщил директор муниципального учреждения культуры «Истоки» Лев Виноградов.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Масленица в Костроме

По его мнению, праздник будет «диссонировать» с чувствами многих людей по ситуации на Украине.

«Мы приняли решение по этическим причинам не проводить широких масленичных гуляний. Развлекательное мероприятие будет диссонировать с чувствами многих людей. Полагаем, что сейчас не самое подходящее время для такого рода программ. Надеемся, что Вы с пониманием отнесетесь к принятому решению», — написал Виноградов.

Вместе с тем в большинстве районов Костромской области Масленицу всё-таки проводят. В Костроме мероприятие намечено на 11 часов 6 марта в парке «Берендеевка», всего в муниципалитетах предусмотрели 52 места для сжигания чучела зимы.

Жители соседней Ярославской области праздник отмечать не настроены. Об этом свидетельствует опрос в телеграм-канале ИА REGNUM. Из 581 человека, принявшего участие в исследовании, 68% посчитали, что сейчас не время для праздников. Ещё 19% наоборот, выступили «за» гуляния, так как устали от негатива. Оставшиеся 13% не поддержали мероприятие по эпидемиологическим соображениям.