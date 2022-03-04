Москва, , 11:18 — REGNUM За истекшие сутки на территории России госпитализировали 9849 пациентов с COVID-19, также было выявлено 89 174 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 16 775 024.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 776 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 354 787.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 14 263 191 человек вылечился от нового заболевания, 160 507 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 10 620 новых пациентов с COVID-19.