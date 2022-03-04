Южно-Сахалинск, 4 марта, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сомневается, что крупные компании ExxonMobil и Shell выйдут из проектов, реализуемых в островном регионе — «Сахалин-1» и «Сахалин-2», об этом он заявил на инвестиционном совете 4 марта, написало ИА Сах.ком.

Алексей Лукашевич Сахалин

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«Я в это не верю, а если Shell захочет продать свои акции, я сомневаюсь, что захочет, но если захочет, их обязательно купят. Буквально два дня назад возникла угроза того, что ExxonMobil сказал, что заканчивает свою деятельность. Откровенно говоря, я знаю менеджмент, и места тех, кто хочет уйти, займут не менее достойные партнеры», — отметил Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Сахалин-1», о выходе из которого ранее объявила американская компания ExxonMobil, необходим Японии для обеспечения стабильности энергетических поставок. Об этом со ссылкой на министра экономики, промышленности и торговли Японии Коити Хагиуду написало агентство Kyodo.