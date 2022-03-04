Эр-Рияд, , 11:22 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман дал интервью журналу Atlantic, в ходе которого коснулся ряда тем, касающихся внутренней ситуации в стране.

Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман Kremlin.ru

Отвечая на вопросы журналистов, принц рассказал о прогрессе, которого страна добилась за последние семь лет, в частности — в отношении прав женщин.

«Нам все равно, что американцы думают о женском вопросе, что мы делаем, то для нас, саудовцев. Реформы проводятся для саудовских женщин, ради нашей страны, а не для того, чтобы кого-то умилостивить», — заявил Мохаммед бин Салман.