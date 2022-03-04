Кош-Агачский район, Алтай, 4 марта, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Кош-Агачском районе Республики Алтай против чумы привито 484 человека, в том числе 85 детей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, до 15 апреля планируется привить 16,5 тыс. жителей.

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай Вакцинация против чумы на Алтае

В районе действует 17 мобильных бригад, которые вакцинацию на базе врачебных амбулаторий и ФАП.

«По состоянию на 2 марта наибольший процент выполнения плана показывает с Мухор-Тархата (24,61%) и Ортолык (16,83%). В то время как в сёлах Тобелер, Бельтир, Ташанта и Джазатор по-прежнему нет привитых», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, кампания по вакцинации в связи с сохраняющимся условиям активной циркуляции возбудителя чумы стартовала с 1 марта. Прививки будут ставить всем жителям района, в том числе детям от двух лет, а также гражданам, приезжающим в Кош-Агач летом на длительное время.