Будапешт, , 11:14 — REGNUM В краткосрочной перспективе экономика Венгрии получит ущерб от введенных Евросоюзом антироссийских санкций. Об этом 4 марта заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, его слова приводит агентство Reuters.

Виктор Орбан European People's Party

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«У санкций есть своя цена, поскольку это обоюдоострое оружие, и мы заплатим эту цену в краткосрочной перспективе», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Сахалина Валерий Лимаренко охарактеризовал ситуацию, которая сложилась из-за введённых против России санкций, «вполне управляемой» и заявил, что никто не собирается возвращать иностранным государствам приобретённые ранее самолёты.