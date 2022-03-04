Липецк, 4 марта, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Липецке с вечера 3 марта устраняют последствия сильного снегопада. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, к расчистке от снега привлечено более 140 единиц спецтехники.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Ночью сотрудники муниципального управления благоустройства вносили противогололёдные материалы: израсходовали 555 тонн пескосоляной смеси, 45 тонн технической соли и 7,5 тонн реагента. Дороги подметали более 20 пескоразбрасывателей и тракторов.

Днём 4 марта работы продолжаются. В уборке дорог задействовано 14 пескоразбрасывателей и шесть тракторов, в пешеходных зонах —восемь малогабаритных машин и свыше 140 дворников. На вывоз снега привлечено восемь погрузчиков, 16 самосвалов, три автогрейдера и шесть малогабаритных единиц. При необходимости число спецтехники увеличат. Дворы многоквартирных домов убирают около тысячи дворников и более 80 тракторов.

По сообщению синоптиков, снег будет идти весь день и усилится.