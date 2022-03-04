Москва, 4 марта, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Госдума в трех чтениях приняла закон о поддержке пенсионеров на фоне санкций из-за военной специальной операции по поддержке ЛНР и ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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"Абсолютно правильное предложение, но этого мало», — считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Правительство будет вправе принимать решения об установлении размера социальной доплаты к пенсии, превышающего установленный действующим федеральным законом.

Кроме того, правительство в течение календарного года сможет принимать решения о дополнительной индексации пенсий. Коэффициент дополнительной индексации указанных пенсий определяется правительством.

Кроме того, правительство сможет принимать решение о дополнительном увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента в соответствующем финансовом году. Коэффициент дополнительного увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента определяется правительством.

Одновременно правительство сможет принять решение об индексации (дополнительном увеличении) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в соответствующем финансовом году. Коэффициент индексации (дополнительного увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии определяется правительством РФ.