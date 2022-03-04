Оренбург, , 11:12 — REGNUM В Оренбургской области населению в январе 2022 года оказано платных услуг на 8561,5 млн рублей. К уровню прошлого года показатель вырос на 8,7%. Об этом сообщает Оренбургстат.

Деньги

Объём платных услуг в расчёте на душу населения составил 4454,7 рублей. Из них 461,8 рублей приходится на бытовые услуги.

В структуре объёма платных услуг по-прежнему преобладает доля транспортных, телекоммуникационных, жилищно-коммунальных и бытовых услуг. В совокупности они в январе 2022 года составили 77,4%.

За месяц оренбуржцам оказано жилищно-коммунальных услуг на 3260,1 млн рублей — 38,1% от общего объёма платных услуг, телекоммуникационных услуг — на 1305,8 млн рублей (103,6% к январю 2021 года), транспортных услуг — на 1175,7 млн рублей (111,7%). объём бытовых услуг составил 887,4 млн рублей (100,3% к январю 2021 г.). Среди бытовых услуг наиболее востребованными оказались услуги по ремонту и строительству жилья и других построек (32%), по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (27,2%).

Доля услуг, связанных с активным проведением досуга (услуги учреждений культуры, туристские, услуги физкультуры и спорта), остается незначительной — 4,1%.