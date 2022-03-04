Москва, 4 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В России за истекшие сутки вылечились 160 507 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили 4 марта в оперативном штабе по борьбе с ковидом.

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Число госпитализаций за сутки составило 9849, снизившись по сравнению с предыдущими сутками на 7,3%. Снижение фиксируется в 55 регионах, рост — в 29 регионах. Ещё в одном субъекте ситуация осталась без изменений.

«Выздоровело за сутки 160 507 человек, или на 6% меньше по сравнению с 3 марта 2022 года», — рассказали в оперативном штабе.

За сутки выявили 89 174 новых случаев заражения, умерли 776 человек.