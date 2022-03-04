Тбилиси, , 14:58 — REGNUM Граждане России и Белоруссии, а также представители их бизнес-сектора проявляют повышенный интерес к покупке недвижимости в Грузии, сообщает 4 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

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Также растёт спрос на долгосрочные договоры аренды. Информация об этом опубликована Ассоциацией недвижимости Грузии. Ассоциация призывает партнёрские организации проявлять осторожность и не становиться участниками таких сделок, которые могут противоречить внутренним либо недавно принятым международным законам и соглашениям.

«Участились обращения граждан России, как физических лиц так и коммерческих организация, по вопросам приобретения недвижимости, а также долгосрочной аренды. Наш совет компаниям-партнёрам — относиться к каждой сделке с особой осторожностью», — сказал Отар Качкачашвили, председатель Национальной ассоциации недвижимости Грузии.

Сообщается, что параллельно с событиями на Украине, что в Грузии растёт число беженцев из России.