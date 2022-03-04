Вашингтон, 4 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты ушли из Афганистана как неудачники. Об этом экс-глава Белого дома заявил в интервью FoxBusiness.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Бывший американский лидер раскритиковал отношение президента Джозефа Байдена к уходу из Афганистана.

Говоря о возможном китайском вторжении на Тайвань, Трамп добавил, что председатель КНР Си Цзиньпин увидел, что США уходят из Афганистана в проигрыше, потеряв 85 миллиардов долларов, сообщает информационное агентство «Шафакна».

"Администрация Байдена бросила американцев в Афганистане, и они всё ещё пытаются оттуда выбраться», — сказал бывший президент.

Ранее Трамп неоднократно критиковал Байдена за афганский кризис.