Санкт-Петербург, 4 марта, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за минувшие сутки 69 человек скончались от COVID-19, как основной причины смерти. Об этом 4 марта сообщили в федеральном оперштабе. Это на четыре пациента больше, чем сутками ранее.

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В городе на Неве выявили за сутки 3422 случая заражения коронавирусом, что на 140 случаев меньше, чем за 2 марта. В Петербурге продолжается плавное сокращение статистики заражаемости.

По выздоровлению в Петербурге за сутки выписали 9685 человек. Это на 7606 петербуржцев меньше, чем за предыдущие сутки. Тогда от ковида выздоровел за сутки 17 291 больной. После высоких показателей выздоровления в городе произошёл спад показателя — в связи со снижением заражаемости.

За всё время пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 452 714 случаев заражения коронавирусом. Скончались от COVID-19, как основной причины, 32 168 петербуржцев, а выздоровели 1 304 253 человека.