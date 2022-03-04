Москва, 4 марта, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении, во втором и в третьем чтениях приняла закон, направленный на защиту граждан России и экономики в связи с недружественными действиями зарубежных стран и международных организаций, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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«Настал черный день, люди сегодня в панике, люди поддерживают президента, но они волнуются за свое будущее, за детей, и настало время, чтобы сказать, что ресурсов хватит… Нужно людям помогать!» — сказал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Поправки содержат положения, связанные с особенностями регулирования вопросов содействия занятости населения, обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе не производящимися в России.

Определяются механизмы поддержки экономики, в том числе упрощающие установленные разрешительные и лицензионные процедуры, регламентирующие особенности правового режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Предполагаются также налоговые каникулы, кредитные каникулы, планируется индексация пенсий, а также социальные дополнительные выплаты.