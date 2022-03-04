Мадрид, 4 марта, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Глава правительства испанского автономного сообщества Галисия Альберто Нуньес Фейхоо выразил поддержку центральному правительству страны за «единство внешнеполитических действий» в условиях ситуации на Украине. Об этом сообщает агентство EFE.

PP Comunidad de Madrid Альберто Нуньес Фейхоо

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Фейхоо, который уже в начале апреля может стать новым главой крупнейшей оппозиционной испанской политической организации — «Народной партии» — назвал ситуацию на Украине «самым опасным моментом» в Европе со времён Второй мировой войны.

Он также напомнил о 482 больничных койках, которые были предложены беженцам из Украины.