Санкт-Петербург, 4 марта, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело дело на молодого горожанина, распылившего слезоточивый газ в лицо полицейскому во время участия в несанкционированной акции в центре города. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. Петербуржец, распыливший газ в лицо полицейскому, стал фигурантом дела

Инцидент произошел 2 марта у Гостиного Двора. Один из участников незаконной протестной акции распылил в лицо 33-летнему капитану полиции слезоточивый газ и скрылся с места происшествия. После оказания медицинской помощи потерпевший сотрудник правоохранительных органов продолжил несение службы.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в нападении на полицейского. Им оказался 24-летний неработающий житель Петербурга», — рассказали в ведомстве.

По материалам полиции следственными органами СК России в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Отметим, по вменяемой статье молодому человеку грозит штраф до 200 тыс. рублей, либо принудительные работы до пяти лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до пяти лет.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти