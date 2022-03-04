Ереван, , 11:09 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Париж 9 марта для участия в форуме армяно-французского сотрудничества. Текст приглашения, обнародовало посольство Франции в Армении.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Мероприятие будет организовано по случаю 30-летия со дня начала дипломатических отношений Парижа и Еревана. Макрон отметил, что страны за это время установили прочное партнёрство.

«Я рад, что наши политические, культурные и экономические контакты продолжают укрепляться благодаря принятию дорожной карты экономического сотрудничества, предоставлению доз вакцин для помощи Армении в борьбе с эпидемическим кризисом, а также недавнему созданию Французского института в Армении», — говорится в поздравлении французского президента.

Он отметил, что организовал в Париже встречу, чтобы отпраздновать юбилей. Новая платформа нацелена на развитие отношений двух стран в будущем. Макрон заверил Пашиняна, что Франция нацелена на укрепление партнёрства в ближайшие годы.