Москва, 4 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Госдума в трех чтениях приняла закон, позволяющий гибко реагировать на изменение ситуации в экономике на фоне масштабных санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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В Бюджетном кодексе закрепляются положения, предусматривающие возможность размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги Российской Федерации.

Для инвестирования средств ФНБ в государственные ценные бумаги предусматривается возможность их приобретения до достижения установленного для ликвидных активов ФНБ семипроцентного порога. Аналогичное исключение предусматривается для акций российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов.

Реализация норм позволит Минфину покупать на вторичном рынке резко подешевевшие акции российских эмитентов. Эти акции рассматриваются как долгосрочное перспективное вложение средств ФНБ.

Предусматривается возможность оперативного перераспределения бюджетных ассигнований в ходе исполнения федерального бюджета, региональных и местных бюджетов в 2022 году с их последующим использованием на выравнивание ситуации в экономике.

Для обеспечения возможности оперативного использования дополнительных ненефтегазовых доходов федерального бюджета устанавливается, что общий объем расходов федерального бюджета может быть увеличен в пределах суммы их поступления в 2022 году с соответствующим увеличением бюджетных ассигнований резервного фонда правительства.

Прописывается возможность использования в 2022 году дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета для замещения государственных заимствований, исполнения публичных нормативных обязательств Российской Федерации, погашения государственного долга и так далее.

Поправки также предусматривают возможность направления субъектами РФ в 2022 году средств, высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов, ранее предоставленных регионам из федерального бюджета, на поддержку экономики.

Продлевается право регионов при отказе от осуществления заимствований оперативно, то есть без внесения изменений в закон о бюджете региона принимать решения по уменьшению бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга и их направлению на приоритетные расходы.

Госдума получает возможность контролировать изменения сводной бюджетной росписи федерального бюджета по предлагаемым к введению временным основаниям.