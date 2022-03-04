Тара, Омская область, , 11:07 — REGNUM Проверка по факту смерти мужчины при пожаре проводится в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

Пожар Pexels

Возгорание произошло ночью 4 марта в частном доме в городе Таре. Пожарных вызвали соседи, заметившие задымление.

66-летний хозяин дома погиб, задохнувшись в дыму. Следователи осмотрели место происшествия и установили, что очаг возгорания находился на диване. Предположительно, пожар произошёл из-за непотушенной сигареты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии утром 4 марта зарегистрировано сразу три смертельных пожара.

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