Улан-Удэ, 4 марта, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки из-за COVID-19 госпитализировано 55 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперштаба, всего в ковидных стационарах республики в настоящее время лечится 881 пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В 584 человек также развилась внебольничная пневмония. 99 тяжёлых больных находятся в реанимации, 30 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1293 коек: занято — 881, свободно — 412 коек. Занятость коечного фонда составляет 68,1%», — отметили в штабе.

Добавим, что по состоянию на 4 марта уровень иммунизации населения составил 69,1%. Первичную вакцинацию завершили 470,4 тыс. местных жителей, повторно вакцинировались 128,6 тыс. человек.