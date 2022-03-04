Идлиб, Сирия, 4 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Ураганы и ливневые дожди серьёзно повредили десятки палаток в лагерях для беженцев в Сирии. Об этом 4 марта сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на источник.

U.S. Department of State Лагерь сирийских беженцев

По данным журналистов, из-за дождя были серьёзно «разрушены 58 лагерей». В них полностью рухнули 133 палатки и временных сооружения, ещё 322 палатки были серьёзно повреждены.

«Число людей, пострадавших от недавних штормов в течение 24 часов, составило более 7 811 человек. Более 2883 человек стали бездомными в результате разрушения их палаток. Операции по оценке ущерба происходят в лагерях Шейх Бахр, Кафр Яхмул, Зардана, Харбнуш, Атма, Даркуш, Бариша и Адван на северо-западе провинции Идлиб», — сообщил местный источник издания.