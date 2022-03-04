Пермь, 4 марта, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Перми региональная Служба занятости населения открыла два дополнительных консультационных пункта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Прикамья.

Permkrai.ru Рынок труда

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Как пояснили в местном правительстве, из-за санкций, которые вводятся в отношении России в связи со специальной военной операцией в защиту населения Донбасса, ряд организаций и компаний в регионах могут испытывать временные трудности в осуществлении своей деятельности. В подобных случаях у работодателей есть ряд обязательств, которые им необходимо выполнить, а высвобождаемым сотрудникам важно оперативно найти другую временную или постоянную работу.

«Власти заинтересованы в максимальном сохранении социальной и экономической стабильности в регионе. Поэтому принято решение организовать специальные «единые окна», где и работодатели, и их сотрудники смогут оперативно получить все необходимые консультации», — сказали чиновники.

В консультационных пунктах специалисты помогут сориентироваться на рынке труда, зафиксируют данные об уровне профессиональной подготовки и другие сведения, чтобы в дальнейшем помочь с поиском новой работы, разъяснят, в каких случаях граждане смогут получать пособия и какие, а также помогут пройти процедуру официального уведомления об изменении режима работы организации, например, неполной занятости или простое на Единой цифровой платформы «Работа России».