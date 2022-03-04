Кишинёв, , 11:13 — REGNUM В Молдавии не зафиксировано повышение радиационного фона после пожара на Запорожской АЭС на Украине, таковы данные молдавского министерства окружающей среды.

Запорожская АЭС Ralf1969

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В пресс-службе правительства страны заявили, что продолжат наблюдать за уровнем радиации и регулярно сообщать о показателях.

«Данные показывают, что уровень радиации в Республике Молдова не повышается», — заявили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 марта в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в городе Энергодар произошёл пожар. Это здание не относится к технологической части атомной станции. К утру возгорание ликвидировали, пострадавших нет. ЧП случилось в период военной спецоперации России на Украине. Площадка Запорожской АЭС перешла под контроль российских военных.

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