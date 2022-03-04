Уфа, , 11:06 — REGNUM Вахтовый автобус и автогрейдер столкнулись на трассе в Башкирии. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП Sistak

Сообщается, в Кушнаренковском районе на 1281 км автотрассы М-7 «Урал» вахтовый автобус «ПАЗ», по предварительной информации, столкнулся с попутно движущимся автогрейдером.

В результате этого ДТП мужчина, ехавший в салоне автобуса, обратился за помощью к медикам, а всего в салоне автобусе ехали два человека.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе произошло ДТП с участием двух автобусов.