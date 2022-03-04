Владивосток, , 11:09 — REGNUM Прокурор Приморья утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Законодательного собрания АртёмаСамсонова, который обвиняется в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 марта в пресс-службе надзорного ведомства.

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Депутату вменяют то, что летом 2018 года, находясь на территории одной из баз отдыха Владивостока, он общался с подростком на темы интимного характера, доводя до ребёнка информацию непристойного содержания.

Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2021 года. Самсонов находится в СИЗО.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке Фрунзенский районный суд 14 февраля продлил содержание в СИЗО депутата Законодательного собрания Артёма Самсонова (КПРФ), обвиняемого в действиях сексуального характера к несовершеннолетнему, ещё на два месяца. Адвокат просила отпустить его под залог в 3 млн рублей.