Москва, , 11:00 — REGNUM Закон о наказании за фейки уже буквально завтра заставит замолчать распространяющих фейки о военное операции России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

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«Законопроект будет незамедлительно направлен в Совет Федерации. Сегодня состоится заседание в 14:00 в Совете Федерации. После одобрения Советом Федерации законопроект ляжет на стол президенту Российской Федерации. А это значит, есть возможность, что уже буквально завтра его нормы прямого действия заставят тех, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие наши Вооруженные силы, понесут наказание, причем очень жесткое», — сказал Володин в ходе заседания.

Закон принимается, чтобы защитить российских солдат, офицеров.

«Для того, чтобы защитить правду», — подчеркнул спикер Госдумы.