Новости сюжета
«Антироссийская пропаганда и борьба с ней»
ВСУ нанесли удар из «Точки-У» по штабу «Азова»* в Мариуполе
*запрещённая в России организация
Донецк,
4 марта 2022, 11:00 — REGNUM Вооруженные силу Украины (ВСУ) нанесли удар из тактического ракетного комплекса «Точки-У» по штабу нацистского отряда «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мариуполе, заявил 4 марта официальный представитель Народной Милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.
ВСУ
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Противоречия между командованием ВС Украины и националистических подразделений перешли в фазу прямой конфронтации… по месту расположения штаба отдельного отряда специального назначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юго-западе Мариуполя, вооруженными силами Украины был нанесен удар ОТР «Точка-У», — цитирует Басурина телеграм-канал Народной милиции ДНР.
Отмечается, что в результате удара были уничтожены более двадцати боевиков и десяти единиц техники.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.