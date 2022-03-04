* запрещённая в России организация

Кабул, , 10:59 — REGNUM В то время как обыски домов в ряде провинций Афганистана продолжаются, пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что население должно добровольно выдать оружие и технику бывшего правительства.

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Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что захватили оружие и взрывчатку во время рейдов по домам в Кабуле и в провинциях. Также, во ходе обысков в Кабуле были задержаны несколько человек.

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Забихулла Муджахид сообщил, что операция имела «успех» и помогла обеспечить безопасность Кабула.

Но сведения, полученные Afghanistan International, указывают на то, что население выступает против операции «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Некоторые жители Кабула обвинили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в насилии и краже личного имущества. Генерал Низамуддин Дадхо, бывший начальник департамента дорожного движения Кабула, скончался в своём доме после жесткого обыска.

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На фотографиях, поступивших в Afghanistan International, видно, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выламывают ворота домов, и применяют жёсткие меры.

Забихулла Муджахид заявил, что, если население начнёт сотрудничать с силами движения, проведение обысков будет прекращено в кратчайшие сроки и не будет необходимости в проверках.