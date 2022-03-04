Москва, 4 марта, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Мировой рынок продовольствия ждет дестабилизация. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал беспокойство руководства ВТО по поводу того, что ситуация вокруг Украины может плохо сказаться на мировой торговле сельскохозяйственной продукцией и продовольствием.

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«Обеспокоенность ВТО относительно усугубления проблем, связанных с обеспечением мирового продовольственного рынка сельскохозяйственным сырьем, являются вполне обоснованной, — сказал Рамазанов. — Текущая ситуация, в которую вовлечены основные экспортёры сельскохозяйственного сырья, в первую очередь пшеницы и других видов продовольственного зерна, приведёт к дестабилизации мирового рынка продовольствия. При этом источники компенсации потерь почти отсутствуют, что приведёт к значительному дефициту сельскохозяйственного сырья и росту цен по всему миру. Кроме того, если нынешняя ситуация разрешится в ближайшее время, напряженность на мировом рынке может сохраниться минимум до осени 2022, а то и до осени 2023 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в зоне риска из-за санкций ЕС и США оказались такие импортные продукты питания, как кофе, чай, какао и цитрусовые.