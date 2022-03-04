Белгород, , 11:05 — REGNUM Новые автобусы готовы выйти на городские маршруты в Белгороде сообщил 4 марта губернатор Вячеслав Гладков.

Новые автобусы в Белгороде Цитат из видео

В Единой транспортной компании подготовили 30 автобусов. Часть из них, по словам главы региона, заменят старые, которые находятся уже в не очень хорошем техническом состоянии, а часть направят на линии, где не хватает подвижного состава. Транспорт будет курсировать по маршрутам №№2, 13, 13К, 15, 17, 24, 41А, 113, 223А, 238.

«Обязательно подробно расскажу о всех изменениях, которые будут происходить, начиная с сегодняшнего дня, в работе пригородного транспорта Белгородской агломерации», — пообещал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, всего для Белгорода закупили 100 новых брендированных автобусов.