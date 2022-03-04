Уфа, , 10:56 — REGNUM Расширять взаимодействие в социально-экономическом развитии и культурно-гуманитарной сфере с Таджикистаном намерено руководство Башкирии. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в России Давлатшохом Гулмахмадзодой в Уфе.

В Таджикистане Шухрат Саъдиев

На встрече были рассмотрены перспективы укрепления сотрудничества в экономике, социальной и гуманитарной сферах.

«Россия и Таджикистан год от года поступательно развивают стратегическое партнёрство. Важная роль в этом процессе отводится межрегиональному сотрудничеству. Мы готовы расширять наше взаимодействие в социально-экономическом развитии и культурно-гуманитарной сфере. Очень интересно сотрудничество в агропромышленном комплексе», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Он также отметил, что руководство региона намерено оказать содействие в создании совместных предприятий по производству биодобавок и минеральных удобрений для растениеводства.

Глава республики подчеркнул, что регион активно развивает внешнеэкономические связи со странами СНГ, помогает предпринимателям быстрее находить деловых партнёров за рубежом.

Отмечается, что в прошлом году товарооборот между Башкирией и Таджикистаном составил 31,3 млн долларов и почти полностью состоял из экспорта. Большей частью это были поставки ОСП и ДСП, товаров пищевой промышленности и нефтепродуктов.

«Мы придаём большое значение сотрудничеству в сфере образования. В вузах Башкортостана учатся 1 273 студента из нашей республики. Нам нужны грамотные специалисты в нефтяной сфере и здравоохранении. Завтра в УГНТУ состоится официальное открытие аудитории имени Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, почётного профессора УГНТУ. Считаю, что это важное, символическое событие для башкирско-таджикистанского сотрудничества», — приводит пресс-служба слова посла Таджикистана.

На встрече Хабиров и Гулмахмадзода запланировали организацию визита в текущем году официальной делегации Башкирии в Таджикистан.