Анкара, 4 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли освобождён от должности в соответствии с указом президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Документ опубликован 4 марта в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

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Пакдемирли сам попросил об отставке. Новым министром стал Вахит Киришчи.

В конце января об отставке попросил турецкий министр юстиции Абдулхамит Гюль, на его место назначен Бекир Боздаг, уже руководивший минюстом в 2015—2017 годах. В начале декабря Эрдоган уволил министра финансов и казначейства Лютфи Эльвана. Его место теперь занимает бывший заместительНуреддин Небати.

Позднее турецкий лидер заявил, что в правительстве при необходимости будут и иные перестановки.

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