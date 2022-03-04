Сочи, Краснодарский край, , 10:51 — REGNUM Сочинцы собрали и отправили для беженцев Донбасса 15 тонн гуманитарной помощи. Об этом в соцсетях 4 марта написал глава города-курорта Алексей Копайгородский.

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«В эти дни внимание миллионов россиян приковано к событиям на Украине, где наши Вооружённые силы проводят беспрецедентную спецоперацию. Её цель — обеспечить безопасность наших рубежей. Покончить с террором киевского режима по отношению к жителям Донбасса. Мы все понимаем, что применение Вооружённых сил стало крайней мерой. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял это решение после того, как нашей стране не оставили другого выбора. На протяжении восьми долгих лет Россия искала мирные решения, защищала территорию и жителей Донбасса. Призывала к выполнению договорённостей. К прекращению издевательств над мирным населением, к поиску компромиссов. Но нет. Наше миролюбие воспринималось как слабость. Продолжались обстрелы и провокации. Продолжали гибнуть люди», — написал в своём обращении мэр Сочи.

Глава города отметил, что сегодня как никогда важно объединиться и поддержать президента, поддержать российских военнослужащих, которые рискуют жизнями ради мирного будущего, а также помочь беженцам из Донбасса. Копайгородский поблагодарил горожан, откликнувшихся на призыв о сборе гуманитарной помощи — первые 15 тонн уже отправлены, сбор продолжается.

«Мы готовы принять на реабилитацию и оздоровление наших военнослужащих, получивших ранения в ходе боевых действий», — написал Копайгородский.

«Сегодня Сочи — в едином строю со всей Россией! Мы сильны, потому что сила — в правде! А правда — всегда побеждает! Так было всегда. Так будет и на этот раз! Вместе — мы сила!» — добавил глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса.