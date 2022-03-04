Москва, 4 марта, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Прокачка газа по газопроводу «Ямала-Европа» из России в Германию с 9:00 мск прекратилась, при этом прямые мощности магистрали забронированы на все газовые сутки. Об этом следует из данных немецкого оператора Gascade и площадки аукционов GSA Platform.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Так, объем прокачки с 8:00 до 9:00 мск составил 9,8 тыс. кубометров в час, а с 9:00 мск транзит прекратился вовсе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что сведений о том, что Россия не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам энергоносителей в Германию, у германского министерства экономики и защиты климата нет.

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