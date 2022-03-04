Москва, 4 марта, 2022, 10:51 — ИА Регнум. На всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции поступило более 4 тысяч жалоб и обращений от жителей России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Парфюмерия

Чаще всего граждане жаловались на качество и безопасность парфюмерной продукции 20%, на качество кремов — 12%; детской косметики 11%, гигиенической моющей продукции для волос, лица и тела (8%) и др.

На втором месте — вопросы о том, какую обязательную информацию должна содержать маркировка парфюмерно-косметической продукции (14% от всех обращений), на третьем месте — вопросы правил покупки парфюмерно-косметической продукции в интернете, фальсифицированная продукця (11%).

По итогам горячей линии Роспотребнадзором принято для рассмотрения 54 жалобы. Оформлено 137 претензий в адрес продавцов по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области строится завод по производству парфюмерно-косметической продукции.

Читайте подронее: Под Калугой начнёт работу завод по производству парфюмерной продукции