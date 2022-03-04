Миллеровский район, Ростовская область, , 10:50 — REGNUM Бригада специалистов федерального центра медицины катастроф прибыла в центральную районную больницу Миллеровского района — одно из крупнейших лечебных учреждений на севере Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском минздраве.

В городской больнице №1 Donland.ru

В лечебное учреждение доставлено современное оборудование, что позволит оказывать пациентам качественную и доступную специализированную медпомощь.

«Возвращение к повседневной деятельности многопрофильного стационара требует значительных организационных ресурсов, в том числе привлечения медицинских кадров. Мы привезли 30 специалистов, 20 из которых — врачи. Они, безусловно, увеличат возможности больницы по оказанию помощи населению», — отметил директор федерального центра медицины катастроф минздрава России Михаил Замятин.

Ранее на базе ЦРБ Миллеровского района был развёрнут ковидный госпиталь. В связи с улучшением эпидемической ситуации принято решение закрыть инфекционный стационар и вернуться к оказанию плановой медицинской помощи населению.