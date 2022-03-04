Париж, 4 марта, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Жан Кастекс изложил приоритеты плана «устойчивости» французской экономики на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает Le Figaro.

Florian DAVID Жан Кастекс

Основная цель предстоящих мер — защитить граждан и французскую экономику.

По словам премьер-министра, меры будут включать в себя поддержку компаний, непосредственно пострадавших от потери российского и украинского рынков.

«Мы определяем соответствующие секторы: авиационная промышленность, сельское хозяйство, воздушный транспорт, автомобилестроение», — пояснил Жан Кастекс, добавив, что правительство находится на этапе «оценки воздействия санкций и возможных контрсанкций, которые может принять Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Франции, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 167 случаев смерти от COVID-19.