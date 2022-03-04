Пермь, , 10:49 — REGNUM В Перми денежные выплаты вместо земельных участков в 2022 году получат 320 многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Денежные выплаты семьи смогут направить не только на покупку земельного участка, жилья или погашение ипотеки. Общий объем выплат составит 80 млн рублей. Источником финансирования является городской бюджет. Сумма одной выплаты — 250 тысяч рублей.

За последние три года выплату получили 552 многодетные семьи. Из муниципальной казны выделено на эти цели около 140 млн рублей. В 2024 году в бюджете запланировано 100 млн рублей для предоставления выплат 400 семьям.